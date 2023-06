Zelenski geeft toe dat tegenoffensief trager verloopt dan hij zou willen: "Maar dit is geen Hollywoodfilm"

Wanneer het Oekraïense tegenoffensief exact gestart is, is moeilijk te bepalen. Algemeen wordt aangenomen dat het al een tweetal weken bezig is. Het Oekraïense leger heeft in die tijd naar eigen zeggen al 8 dorpen veroverd aan de frontlijn in de provincies Zaporizja en Donetsk. Aan een hoge kostprijs weliswaar: er vonden hevige gevechten plaats en zowel het Russische als Oekraïense leger zou al grote verliezen hebben geleden.

In een interview met de Britse openbare omroep BBC geeft de Oekraïense president Zelenski toe dat het tegenoffensief trager verloopt dan hij had gewenst. Maar er mag ook niet te snel te veel van verwacht worden, waarschuwt hij. "Sommige mensen denken dat dit een Hollywoodfilm is en verwachten meteen resultaten. Wel, dat is het niet. Wat er op het spel staat, zijn mensenlevens."