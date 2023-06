Zennebruggenbos in Zemst opent voor publiek

De leerlingen uit het vijfde leerjaar van vrije basisschool De Tuimeling in Zemst hielpen in 2022 de bomen planten. Zij mogen nu samen met hun leeftijdsgenoten van GO basisschool Wonderwijs in Zemst het Zennebruggenbos als eerste ontdekken. Daar zal het college van burgemeester en schepenen de leerlingen uitleg geven over het Zennebruggenbos en haar bewoners. Een imker en de medewerkers van Regionaal Landschap Brabantse Kouters bieden de info op een educatieve, maar speelse manier aan.