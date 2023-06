Zes vrachtwagens van transportfirma in Merelbeke in beslag genomen bij actie tegen sociale dumping

Bij een actie tegen sociale dumping in de transportsector zijn bij een firma in Merelbeke zes vrachtwagens in beslag genomen. Dat heeft het Gentse arbeidsauditoraat gemeld.

De actie vond afgelopen zondag plaats op het bedrijfsterrein van de transportfirma in Merelbeke. "De arbeidsinspectie werkte bij de controle samen met de lokale politie en de federale wegpolitie, in opdracht van het arbeidsauditoraat Gent. Ze troffen ter plaatse vijf chauffeurs van een Slovaakse onderaannemer van de Belgische transportfirma aan, die het weekend in de cabine van hun vrachtwagen doorbrachten", zo laat het arbeidsauditoraat weten. De vijf werden allemaal gecontroleerd en verhoord over hun tewerkstelling en hun loon- en arbeidsvoorwaarden. Er werden zes vrachtwagens in beslag genomen en de zaak wordt verder onderzocht.