Volkskundemuseum heeft nieuwe mascotte: Aristide V, een zwarte kater

"De zwarte museumkat was jarenlang vaste klant in "De Zwarte Kat", de herberg in het Volkskundemuseum in Brugge. We hebben al vier katten gehad met de naam Aristide, maar ze zijn intussen allemaal overleden. Het was een tijd geleden dat er nog een kat was en we kregen veel vragen over de zwarte kat, dus hebben we een maand geleden een vacature uitgeschreven", zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V).