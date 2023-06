Zwemmer vermist die Kanaal probeerde over te steken, zoekactie gestaakt

"Het operationele centrum voor bewaking en redding (CROSS) van Gris-Nez werd in de loop van de dag op de hoogte gebracht van de verdwijning voor de kust van Cap Gris-Nez en zette snel een Franse en een Belgische militaire legerhelikopter in, evenals een patrouilleboot van de Franse marine, een kustpatrouilleboot van de gendarmerie en een reddingsboot van de Franse nationale reddingsdienst SNSM, aldus de maritieme prefectuur bevoegd voor het Kanaal en de Noordzee in een persbericht.