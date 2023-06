Meer dan 1.000 soorten planten en insecten geregistreerd in Ledegem en Moorslede: van boogvlekkapoentje tot walstropijlstaart

Er zijn ook bijzondere vondsten gedaan: "Zoals het boogvlekkapoentje, dat is een zeldzame soort lieveheersbeestje. De man die het diertje heeft gevonden, was er al tien jaar naar op zoek. Hij vond het beestje op een oude klimopmuur en was doodgelukkig."

"Vooral wat insecten betreft, was het dit jaar zeer hard werken. De verschillende soorten zijn er wel nog, maar de terugval in het aantal insecten waar altijd over gesproken wordt, is nu toch wel heel merkbaar geworden."

De waarnemers gingen op heel wat verschillende locaties aan de slag zoals het domeinbos De Vierkaven, de Stroroute, park Mariënstede en de Ledegemse Meersen.