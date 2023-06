50 maanden cel voor "Madam Wendy" die 46 sekswerkers aan het werk zette in Kortenberg en Kessel-Lo

Drie jaar lang baatte “Madam Wendy” bordelen uit in Kessel-Lo, bij Leuven, en Kortenberg. Voor de buitenwereld leken het “massagesalons”, maar toen de politie in mei 2019 binnenviel in een pand op de Wilselsesteenweg in Kessel-Lo, was er van een massagesalon weinig sprake. In het huis vond de politie themakamers, waar centraal een tweepersoonsbed stond. Massage-attributen werden niet gevonden, wel 370 condooms, 11 bussen glijmiddel en een morning-afterpil.