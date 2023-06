AB Inbev schrapt productielijnen tijdens weekend in Leuvense brouwerij, vakbond ongerust: "Verdere afbouw zal jobs kosten"

De christelijke vakbond is bang dat de afbouw tijdens het weekend een voorbode is van verdere besparingen. "Er doen veel geruchten de ronde in de brouwerijen in Leuven en Hoegaarden. Mensen maken zich zorgen en vrezen soms voor hun job", weet Sander Mouton van he ACV. "In mei werd aangekondigd dat de drie lijnen al in juli en augustus zouden worden geschrapt. Nu wordt er dan plots gezegd dat dat uitgesteld wordt naar het najaar. Dat zorgt voor ongerustheid en onzekerheid bij de werknemers."

AB Inbev laat weten dat er door het schrappen van de weekendlijnen geen jobs verdwijnen in Leuven. "We gaan de betrokken werknemers van het weekend in de week tewerkstellen. Hoeveel weekendshifts er precies gaan worden vervangen, is nog niet zeker. We zijn nog volop in overleg met de collega's om de organisatie van het werk te herbekijken", klinkt het.