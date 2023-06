Abdij van Park in Leuven stelt 13e-eeuwse perkamenten pennenproef uit Van den vos Reynaerde tentoon

In museum PARCUM bij Abij van Park in Leuven kunnen bezoekers binnenkort een pennenproef uit Van den vos Reynaerde bezichtigen. Een pennenproef of een probatio pennae bestaat uit een aantal woorden die geschreven zijn om de kwaliteit van een ganzenveren pen te testen. "Tijdens de openingsavond in het museum PARCUM op 6 juli, de nocturne, geven experten meer duiding over dit zeldzame stuk uit de 13e eeuw", vertelt schepen van Cultuur Bert Cornillie. "Daarnaast kan je zelf in de pen kruipen tijdens een kalligrafieworkshop. Met behulp van een ganzenveer en noteninkt kan je je eigen 'pennenproef' schrijven. Ook de middeleeuwse bierkelder met frisse abdijbiertjes is geopend."