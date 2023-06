Al twintig inwoners van Kortemark nemen deel aan bloedonderzoek naar PFAS

Heel wat buurtbewoners hebben schrik dat er PFAS-waarden in het grondwater zitten. Daarom ging Bernard Cool, een inwoner van Kortemark, langs met zijn twee kinderen en vrouw bij het bloedonderzoek. "Wij wonen stroomafwaarts en op 300 meter van Silvamo. We willen nagaan of er PFAS in ons bloed zit en wat we er kunnen tegen doen. Het is de eerste keer dat we zoiets doen, hopelijk draait het positief uit", klinkt het.

Op dit moment worden er ook stalen van het grondwater rond het stort van Silvamo onderzocht. "Er is eerder al PFAS aangetroffen in het grondwater. We moeten weten wat daar de oorzaak van is", zegt Tim Deweerdt, raadslid van oppositiepartij Content en lid van het actiecomité Leefbaar Groot Kortemark