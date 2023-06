Amerikaanse journalist die beschuldigd wordt van spionage mag niet vrijkomen in afwachting van proces

Gershkovich is trouwens niet de enige journalist die in Rusland vastzit. In 2020 veroordeelde Rusland de Amerikaan Paul Whelan tot 16 jaar cel voor vermeende spionageactiviteiten. Whelan is een voormalige soldaat in het Amerikaanse leger die in 2018 in Moskou was voor het huwelijk van een ex-collega. Daar begeleidde hij andere Amerikanen die Moskou voor het eerst bezochten. Uiteindelijk werd hij gearresteerd vanwege spionage. Ook hij bleef zijn onschuld volhouden.