"Het was een catastrofe": waarom het lot van minister Lahbib na haar passage in de Kamer nog altijd zo onzeker is

"Een minister volgde ook de stelling van N-VA-fractieleider Peter De Roover die zei dat ze gelogen had. Vorige week donderdag zei ze dat ze de visa pas gegeven had na een dreigingsanalyse van OCAD. Maar de visa waren er een dag vóór die analyse. Lahbib zei nu dat de analyse ging over de dreiging bij de grootstedenvergadering, niet over de visa. Wat is het nu?"