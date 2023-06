School in Vorselaar geeft schoolpad naam van leerkracht Annie Marissen als cadeau voor haar pensioen

Voor Annie Marissen was het absoluut een verrassing. Toen ze de burgemeester van Vorselaar zag staan, wist ze dat er iets te gebeuren stond. "Ik vind het echt wel teveel lof," reageert Marissen. "Ik ben hier altijd heel graag geweest, de tijd is echt voorbij gevlogen." Hoewel leerkracht Annie met pensioen gaat, zal ze nog vaak langskomen op de school en over het Marissenpad wandelen.