Arbeider naar ziekenhuis na reinigen van rioolput van woonzorgcentrum in Roeselare

Volgens het woonzorgcentrum ging het om het onderhoud van een septische put. "De man was bezig met een onderhoud. In zo'n put komen het afvalwater en de uitwerpselen van de toiletten van het rusthuis terecht", zegt Bart Wenes, voorzitter van Motena waaronder het woonzorgcentrum Zilverberg valt.

De brandweer van Roeselare werd opgeroepen. Toon Dumoulin: "Ofwel is die persoon in de put gevallen ofwel is hij misselijk geworden in de put. Want in zo'n put komen er biologische gassen vrij door de bacteriën van de uitwerpselen. Het is een soort rottingsproces. Als je die inademt, stik je. De put is ongeveer drie meter diep."