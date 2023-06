Bijles in de lift: 4 op de 10 middelbare scholieren hebben er al gebruik van gemaakt, blijkt uit steekproef 

De Witte bevroeg samen met een aantal master- en doctoraatsstudenten het voorbije semester een duizendtal leerlingen in de klas uit een tiental Vlaamse scholen. "Hoewel onze steekproef niet honderd procent representatief is, zijn de cijfers wel een belangrijke eerste indicatie. En we zien dat ze in lijn liggen met ander internationaal onderzoek", aldus De Witte.

Een B- of C- attest vermijden, blijkt bij de bevraagde leerlingen de belangrijkste reden om bijles te volgen. Een ander deel wil zich voorbereiden op het hoger onderwijs. Leerlingen nemen bijvoorbeeld extra lessen om te slagen voor het toelatingsexamen geneeskunde. "Ouders merken dat een extra duwtje in de rug een verschil kan maken."