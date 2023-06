Al voor tweede keer brand in paardenpension in Vlezenbeek

De brand in een schuur van een paardenpensioen in de Papenweg in Vlezenbeek werd omstreeks 20.00 uur opgemerkt. De brandweer kwam massaal ter plaatse om het vuur te bestrijden, maar dat liep niet van een leien dakje. Omwille van de hoge temperaturen in de schuur kon er eerst enkel van buitenaf geblust worden. De brandweer had daardoor uren nodig om het vuur onder controle te krijgen, de Papenweg bleef ook een hele tijd afgelosten.

Vlakbij de hooischuur lag ook een paardenstal, maar de brand sloeg niet over naar dat gebouw en de dieren bleven ongedeerd. Er vielen ook geen gewonden. Hoe het vuur ontstaan is, is nog niet duidelijk. Het is al de tweede keer dat er brand uitbreekt in het paardenpension. Ook in 2019 zorgde een brand voor zware schade.