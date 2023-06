Brandweer Westhoek laat je ervaren hoe het is om in keukenbrand te zitten

Burgemeester Lies Laridon van Diksmuide mocht gisteren als een van de eersten de nieuwe belevingscontainer ervaren. In de container is een keuken nagebouwd, waar je ziet hoe brand ontstaat. De bedoeling is mensen een zo realistisch mogelijke ervaring te bezorgen. En dat is goed gelukt, vindt Laridon. "Het is toch wel wat beangstigend. Je moet de vluchtweg vinden, maar er is rook en er staan ook heel wat obstakels in de weg: een fiets, een bed, een bureau. Het is niet evident om buiten te geraken."

In de container worden ook potentieel gevaarlijke situaties getoond. "Ik zag overbelaste kabels", getuigt de burgemeester, "een gsm die oplaadt op een matras en een frietketel die op een vrij onveilige plaats stond."