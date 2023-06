Celstraf met uitstel voor twintiger die minderjarig meisje en jonge vrouw aanrandde tijdens fuif in Humbeek

Tijdens de Palmfuif in Humbeek in 2021 greep een 21-jarige man een 16-jarig meisje vast en kuste haar meermaals op het gezicht, steeds dichter naar haar mond toe. De vrienden van het meisje confronteerden de man en sloegen hem in het gezicht. Enkele uren later kreeg het meisje dreigberichten toegestuurd door de man.

Op dezelfde fuif randde de man ook een jonge vrouw aan. Op zijn proces ontkende de beklaagde de feiten. "Hij heeft met het 16-jarig meisje gedanst en heeft daarbij zijn arm rond haar geslagen", pleitte zijn advocaat. "Maar dat vond zij helemaal niet erg. Tot haar jaloerse ex-vriend dat zag en hij samen met zijn vrienden mijn cliënt enkele slagen gaf, terwijl hij niets misdaan had. Daarna verzon de ex-vriend het hele verhaal over de kussen."

Volgens de rechter ging het duidelijk om een dubbele aanranding. Hij legde de man een celstraf van 15 maanden met uitstel op.