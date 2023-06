KMI verlaagt risico op regen in Limburg naar code geel 

Rond 18 uur was de situatie in Moelingen (Voeren) stabiel. "Er is wel veel neerslag gevallen het afgelopen uur, maar de voorspellingen voor de komende uren zien er vrij goed uit, veel beter dan gisteren werd gedacht", vertelt burgemeester Joris Gaens (Voerbelangen). "De brandweer is wel enkele keren moeten uitrukken omdat de deksels van de riolering omhoog waren gekomen, maar ernstige problemen zoals overstromingen van de Voer of de Berwijn zijn voorlopig niet aan de orde."

Na de zware overstromingen van 2021 is de bedding van de Berwijn verbreed, de burgemeester is opgelucht dat die werkzaamheden al afgerond zijn. "Daardoor is de doorvoercapaciteit van het water verhoogd. Er kan nu 35 kubieke meter water per seconde door, dus op een dag als vandaag is dat voldoende."