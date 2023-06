Code oranje in Limburg en in grootste deel Wallonië: lokaal kan evenveel regen vallen als in een maand tijd

Vanavond valt er vooral nog regen, met plaatselijk onweer, in het oosten van het land. In het westen en centrum is het dan al zo goed als droog met opklaringen. Komende nacht wordt het overal droog met geleidelijk ook brede opklaringen. De minima schommelen tussen 10 en 16 graden bij een zwakke tot matige wind.

Morgenochtend hangen er lage wolkenvelden in het Ardens reliëf. Elders kan er wat nevel of een plaatselijke mistbank hangen. Al snel wordt het overal vrij zonnig. In de loop van de dag wisselen brede opklaringen af met wolkenvelden, die lokaal nog voor een geïsoleerd buitje kunnen zorgen. De maxima schommelen tussen 22 graden aan zee en in de Hoge Venen en 27 graden in het centrum.

Het weekend wordt zonnig, met zondag maxima van 25 graden in de Ardennen tot 30 graden in de Kempen.