Daklozenopvang in Antwerpen breidt uit met tien bedden: "Ook in de zomer hoeft niemand op straat te slapen"

"We kregen vanuit de sociale sector signalen dat de vraag naar slaapplaatsen voor de zomer groter geworden is," zegt Antwerps schepen Tom Meeus (Vooruit). "Daarom hebben we besloten om 10 bedden bij te zetten in de dak- en thuislozenopvang Victor 4 aan de Desguinlei. De druk op de woningmarkt is groter geworden. Bovendien kunnen daklozen minder vaak terecht bij vrienden waar ze anders een slaapplaats op de sofa krijgen. Daarom moesten we snel schakelen."