Regeringscrisis niet van de baan: premier De Croo zegt dat "het incident gesloten is", coalitiepartners vinden van niet

"Het incident van gisteren is gesloten", zei De Croo. De premier ging niet in op vragen naar de crisissfeer binnen zijn regering. Hij benadrukte dat ze zich focussen op andere dossiers zoals de fiscale hervorming en de deal met Engie over de kerncentrales. Als het parlement extra uitleg wil over de Iraanse visa kan het die vragen, aldus de eerste minister: "Ik heb er geen enkele twijfel over dat er verdere transparantie gegeven zal worden als er bijkomende vragen zijn."