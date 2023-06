De Panne vraag mensen om bloemen uit bloemperken met rust te laten: "Al 400 bloemen gestolen"

"De groendienst liet me weten dat er de afgelopen weken al tot 400 bloemen uit bloemperken en- bakken op het openbaar domein zijn gestolen. Dit kan echt niet", start Janssens. De gemeente de Panne staat al jaren bekend als een echte bloemengemeente. Jaarlijks worden de straten en pleinen van de gemeente gekleurd met tienduizenden bloemen.

Dat daar nu al zo’n 400 bloemen zijn uit verdwenen getuigt van weinig respect vindt Janssens. "Dat is maar één procent van alle bloemen die we plaatsen, maar toch zijn het er veel te veel. We willen de mensen er op wijzen dat dit echt niet kan. Onze medewerkers investeren veel tijd om het openbaar domein mooi te maken."