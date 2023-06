Dit is het thema van De Warmste Week: "Opgroeien zonder zorgen" voor kinderen en jongeren

Want het aantal kinderen en jongeren dat met grote zorgen door het leven gaat neemt toe, vertelt Bruno Vanobbergen van Agentschap Opgroeien. "10 tot 15 procent voelt zich naar schatting onveilig in zijn of haar omgeving. Dat cijfer stijgt. Er is dus meer nood aan veilige plekken voor kinderen en jongeren, en dat in al hun leefomgevingen: thuis, op school, in hun vrije tijd en online."