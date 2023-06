Van Harry Styles in Werchter over Hooverphonic op gratis festival tot thuismatch voor Roméo Elvis: festivaltips voor dit weekend

Op zaterdag en zondag is er de tweede editie van LIVE /S LIVE in het Antwerpse Middenvijverpark, met twee erg verschillende publiekstrekkers op de affiche. dEUS speelt veel in Frankrijk deze zomer, maar Tom Barman en co beperken zich tot één festivalshow in Franstalig België op Dour en één show in Vlaanderen op LIVE /S LIVE. In hun thuishaven Antwerpen zullen ze de nieuwe plaat "How to replace it" voorstellen aan hun eigen publiek. Daarna sluit icoon en alltime diva Grace Jones het festival af.