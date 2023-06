Gebedshuis in Vorst wordt klimzaal: "De kerk blijft de gemeenschap dienen"

De kerkfabriek stapte jaren geleden al naar de gemeente met een verzoek om herbestemming, maar niet álle projecten kwamen in aanmerking. "Het was de bedoeling dat de kerk de stad bleef dienen", zegt hulpbisschop Thierry Claessens. "Als het niet via godsdienst was, dan wel met iets anders dat we echt nodig hebben in Brussel." In woningen was de gemeente niet geïnteresseerd, omdat het gaat om een dichtbevolkt gebied. Het moest een project worden met een publieke functie.