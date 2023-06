Gents bouwbedrijf Denys viert honderdste verjaardag en creëert 1.000 nieuwe jobs

Het Gentse bouwbedrijf Denys zal de komende twee jaar 1.000 extra jobs creëren, grotendeels in de overgang naar hernieuwbare energie in Duitsland. Dat is gezegd op de viering van de honderdste verjaardag van het bedrijf. Het bedrijf zet vooral in op innovatie en ontwikkelt machines en robots die ondergronds kunnen werken zonder hinder.