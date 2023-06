Gents nooddorp telt na anderhalve maand 122 bewoners: "We vinden rust en bekomen hier van de oorlog"

"We zijn een jaar en twee maanden in België. Het werd te moeilijk in Oekraïne. Er waren constante stroomstoringen en luchtaanvallen. We moesten wel vijf keer per dag de schuilkelder in. We hebben er verschillende dagen over gedaan om naar hier te komen. Dat was een hele onderneming met drie jonge kinderen. Ik herinner me de lange files aan de grens nog. Gent was onze bestemming omdat hier al vrienden van ons waren. We hebben daar een hele tijd verbleven."