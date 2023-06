Regeringspartij Groen ziet "majeur" probleem met Lahbib: "Weet niet of ze vertrouwen nog kan herstellen"

PS-Kamerlid Malik Ben Achour beschuldigde Lahbib er vanochtend bij RTBF van gelogen te hebben in de Kamer. "Het moment is gekomen waarop de minister zich vragen moet stellen over haar verantwoordelijkheid. Ze moet zich afvragen of ze nog in staat is om haar functie uit te oefenen: heeft ze nog voldoende geloofwaardigheid en vertrouwen om de Belgische diplomatie in het buitenland te leiden." Volgens hem dreigt ze de regering te verzwakken als ze vasthoudt aan haar stoel.