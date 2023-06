H.Essers opent nieuwe site met magazijn op industrieterrein Kristalpark in Lommel

De hoofdzetel van H.Essers is gevestigd in Genk, maar het bedrijf heeft ook vestigingen in België in Wilrijk, Gent en Zemst. Nu opent er dus een nieuwe vestiging in Lommel, maar waarom nu juist daar? "Lommel is centraal gelegen in Europa. Via Mol en Geel is Antwerpen makkelijk te bereiken en het is ook dicht bij Eindhoven. Voor Limburgers lijkt het misschien een uithoek, maar het is goed gelegen."