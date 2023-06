Hoe vind je een goedkoper energiecontract nu de prijzen relatief laag blijven

Je kan weer kiezen of je een vast of variabel tarief wil. Dat is een eerste vaststelling. Er was een moment tijdens de hele energiecrisis dat er geen vaste tarieven meer waren. Lange tijd was Luminus de enige leverancier die een vast tarief aanbood. Koos jij in die periode voor een vast contract? Dan moet je vergelijken, want de tarieven liggen nu lager.

Contracten met een vast tarief zijn doorgaans duurder. Je betaalt voor zekerheid, want de prijs die je voor energie betaalt, ligt vast. Bij een contract met een variabel tarief volgt de prijs voor stroom en aardgas de internationale markt. Meer risico, maar gemiddeld genomen liggen de prijzen lager. Ook als je een variabel tarief hebt, kan je vergelijken. De marges die leveranciers nemen, zijn nu kleiner.