Toeristisch verblijf in Antwerpen moet tijdelijk dicht na aanwijzingen van mensenhandel

Het prostitutieteam van de Antwerpse politie trof op 24 maart een sekswerker aan in het pand die de Nederlandse taal niet machtig was. De vrouw verklaarde dat ze 130 euro per nacht moest betalen voor een appartement in de Appelmansstraat en dat die som cash werd opgehaald door de poetsvrouwen. De politie stelde ook andere overlast vast zoals nachtlawaai, meldingen van drugsverkoop en belaging van een sekswerker.