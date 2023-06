'Huis van Alijn' in Gent opent expo over jaren negentig: flippo's, reuzengsm's, cassettes, discotheken en foute outfits 

Sommige zaken zijn intussen geëvolueerd. Zo is de videotheek van vroeger nu de streamingdienst, of zit de handycam intussen gewoon in je smartphone. Radio luisteren die je niet meer met een gettoblaster. Je favoriete nieuwe muziek beluister je niet op casettebandjes, maar gewoon on demand via Spotify of Apple Music. De expo toont al die evoluties en kadert ze in een breder verhaal.