Man die zich in Kuurne verschanste in een huis na huiselijk geweld heeft zich overgegeven aan de politie 

"De man bedreigde zijn partner met een vuurwapen”, laat de woordvoerder van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk vanmiddag weten. De politie kon de vrouw afgelopen nacht al in veiligheid brengen, maar de man had zich teruggetrokken in het huis. Omdat de politie niet wist in welke staat hij was en omdat het toen nog niet duidelijk was of hij een wapen had, werd de straat afgesloten. Er was ook een speciale interventieploeg ter plaatse.