Grote illegale sigarettenfabriek ontdekt in Heist-op-den-Berg

Op een bedrijventerrein in Heist-op-den-Berg is in de Impulsstraat een loods aangetroffen waarin illegaal sigaretten gemaakt werden. Naar schatting zouden er 7 tot 8 miljoen sigaretten per week worden gemaakt. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel sigaretten er zijn aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om zo'n 50 miljoen. Om de loods helemaal leeg te maken, zouden 25 vrachtwagens nodig zijn.