Indische premier Modi op "historisch bezoek" in VS: vriendschappelijk onderonsje of zit er meer achter?

Het historisch staatbezoek is enigszins opvallend, zeker omdat Modi in 2005 het land niet binnen mocht. Toen was hij eerste minister van Gujarat, een staat in het westen van India. De VS meende echter dat hij betrokken was bij religieus bendegeweld. In 2002 hebben rellen in de staat Gujarat geleid tot de dood van ongeveer 1.000 Indiërs. De Amerikaanse wet verbood toen dat buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders die verantwoordelijk waren voor "ernstige schendingen van religieuze vrijheid" een visa zouden verkrijgen, waarmee ze het land konden binnenreizen.