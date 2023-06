Queer activist, dichter en vertaler Johanna Pas overleden, bekend van boekhandel Kartonnen Dozen

Die boodschap is vandaag op de Facebookpagina van Johanna Pas verschenen. Ze was geboren in 1969 en stierf aan de gevolgen van borstkanker.

Jarenlang baatte ze de queer boekhandel Kartonnen Dozen in Antwerpen uit, de opvolger van 't Verschil die ooit de eerste in zijn soort was in de Benelux. Eind oktober vorig jaar sloot de boekhandel de deuren.