Kankeronderzoek gepland voor bewoners Antwerpse stationsbuurt na vaststellingen van zware metalen in bodem

"We gaan statistisch onderzoeken of kankers meer voorkomen in de stationsbuurt dan elders in Antwerpen en in Vlaanderen", zegt Joris Moonens van het Departement Zorg. "We gaan in het kankerregister opzoekingen doen over hoe vaak en welke kanker is voorgekomen bij mensen die in het gebied wonen, over een periode van 5 jaar, 10 jaar en langer." In de stationswijk komen ook vier extra installaties om concentraties van zware metalen in de lucht te meten.