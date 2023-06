Lezing Conner Rousseau over de hoofdstad uitgesteld door ‘regeringsperikelen’

De lezing van Conner Rousseau, de voorzitter van de partij Vooruit, is afgelast. Rousseau zou donderdagavond met Brusselaars het gesprek aangaan over de uitdagingen in de hoofdstad. Volgens zijn woordvoerder waren 'regeringsperikelen' de reden voor de annulatie. De politicus stond afgelopen week in de belangstelling na zijn coming-out en geruchten – en intussen een klacht – over ongewenst gedrag.