Nooit minder lood in bloed bij kinderen rond Umicore in Hoboken, maar waarden blijven te hoog

Bij 10 kinderen werd wel nog een waarde gemeten die te hoog was. Vanaf dit najaar wordt het onderzoeksgebied uitgebreid, omdat er steeds minder kinderen in de twee wijken wonen en het risico dan bestaat dat de onderzochte groep te klein wordt voor een betrouwbare statistische analyse. "Bovendien toonde een extra studie bij 291 kleuters in 2022 aan dat blootstelling aan lood verder reikt dan beide wijken", klinkt het bij de stad Antwerpen.

Umicore zelf heeft het in een reactie over een "mijlpaal" die werd bereikt, en verwijst naar de vele maatregelen die doorheen de jaren werden genomen. Een van de meest recente en opvallendste is de aankoop van 186 woningen in de buurt om ze af te breken en er een groene bufferzone van 5 hectare te realiseren. De eerste 17 woningen werden in een proefproject onlangs al afgebroken, de rest volgt dit najaar.