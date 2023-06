Maartje Elen uit Aarschot krijgt 20.000 euro om met taartenwinkel te beginnen 

"We hebben in Aarschot veel leegstaande panden die we wilden invullen", zegt schepen van Lokale Economie Bert Van der Auwera. "En we wilden het ondernemerschap in Aarschot stimuleren. Daarom organiseerden we 'Win je Zaak'."

"De wedstrijd was een groot succes met maar liefst 107 inschrijvingen ", gaat Van der Auwera verder. "Alle geschikte deelnemers mochten hun concept komen voorstellen aan een zevenkoppige jury. Daaruit koos de jury 15 finalisten. Zij kregen een professionele startersbegeleiding van UNIZO, die de finalisten maandenlang coachte om hun idee om te zetten tot een succesvol businessplan."

Uiteindelijk bleven er 9 finalisten over. De jury koos op basis van hun businessplan en presentatie een hoofdwinnaar, en dat werd Maartje Elen met "Maartjes Taartjes".