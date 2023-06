Man met sabel bezorgt slachtoffer snijwonde tijdens gevecht in Anderlecht

In de Brusselse gemeente Anderlecht is donderdagmorgen een man gewond geraakt bij een vechtpartij, waarbij een sabel werd gebruikt. "Onze ploegen zijn omstreeks 11.20 uur opgeroepen voor een incident op de Poincarélaan", zegt Sarah Frederickx, woordvoerder van de politie Brussel Zuid. "Er was sprake van iemand met een sabel die dreigementen uitte, en een vechtpartij. Ter plekke hebben onze mensen niemand meer aangetroffen. Even later hebben ze wel een persoon gevonden die een snijwonde vertoonde."