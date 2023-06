Man van 36 opgepakt na geweld op vrouw en baby in Hoeilaart

In Hoeilaart is een man opgepakt na een zwaar uit de hand gelopen familieruzie. Afgelopen nacht was de man betrokken bij een incident op het Gemeenteplein in Hoeilaart waarbij een vrouw van 26 en een baby van tien maanden oud gewond zijn geraakt. Ze zijn alle drie, de man onder politiebegeleiding, naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn na verzorging en onderzoek buiten levensgevaar. Politie en parket onderzoeken wat er precies gebeurd is afgelopen nacht op het Gemeenteplein in Hoeilaart.