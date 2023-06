Nederlandse massadonor met 550 nakomelingen verwekte 35 kinderen in België: "Alle kinderen mogen later bij mij langskomen"

Ook in België zette de "massazaaddonor" dus een hele hoop kinderen op de wereld. Met vrouwen die hij via het internet ontmoette, verwekte hij ongeveer 35 nakomelingen. Dat kon Meijer ongehinderd doen, want op illegale internetdonoren is helemaal geen controle waardoor het volledig onder de radar kan gebeuren.

En dat gebeurt regelmatig, omdat het voor Belgische wensouders de enige manier is om te weten wie de donor is. In België moeten donoren anoniem blijven, waardoor een donorkind onmogelijk te weten kan komen hoeveel halfbroers of -zussen die heeft.

In de Belgische ziekenhuizen werd zijn zaad ook maximaal vier keer gebruikt voor een inseminatie, en die wensouders worden daar nu niet van op de hoogte gebracht door die verplichte anonimiteit.