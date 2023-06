Zeven op de tien jongeren volgen nieuws vooral via sociale media, slechts 40% kan nepnieuws herkennen

Het vertrouwen van jongeren in het nieuws neemt af. Zes op de tien bevraagden zeggen vertrouwen te hebben in wat ze consumeren, terwijl slechts 35% zo ook naar het nieuws in het algemeen kijkt. Jongeren stellen meer bezorgd te zijn over het effect van nepnieuws op anderen en de maatschappij dan op zichzelf, maar slagen er minder in om fake news te herkennen. Slechts 42% kon bij een test drie van de vijf voorgelegde verhalen correct inschatten. Vorig jaar lag dat percentage bij een gelijkaardige test op 58%.