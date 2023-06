Miljoenen hennepplantjes gezaaid op bedrijventerrein Ninove: "Er zitten net zo min verdovende middelen in als in maïs"

Mensen die in de buurt van het perceel in Ninove wonen of werken, moeten alvast geen schrik hebben voor overlast omdat er hennep in de buurt is. "De hennepplantjes die we gezaaid hebben, lijken wel wat op de cannabisplant, maar er zit evenveel drugs in als in een plant maïs, bij wijze van spreken", zegt Mathieu Dierickx van EXIE. "Je zou dus een hele hectare van de bloemetjes moeten oproken om er iets van te voelen. Daar zit dus echt niets in van toxische of verdovende middelen."

EXIE Expert in Healthy Houses) gebruikt de hennepplantjes integraal om duurzame isolatie te maken. "Zowel de stro-achtige binnenkant als de vezels aan de buitenkant gebruiken we. We zijn de enige in ons land die hennep kan verwerken", besluit Dierickx.