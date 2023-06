Dadipark schenkt gemeente Moorslede 7 hectare gratis grond voor nieuw recreatiepark

Het gaat om een stuk grond van zeven hectare in het centrum van Dadizele. "Vandaag ondertekenen alle partijen een akkoord dat we de gronden kosteloos krijgen van NV Dadipark. Dat was al langer het idee, maar dat stond tot nu niet op papier", zegt Vergote. "We wilden het vroegere Dadipark al langer een nieuwe bestemming geven. We hopen nu een nieuw park in te richten voor onze bevolking en zo toerisme aan te trekken."