Mysterie van de groene man in Peer opgelost: klimaatcampagne van de stad

Met een themamagazine en een website wil de stad de Perenaren wegwijs maken in drie thema's: vergroening, energiezuinig wonen en toekomstgerichte mobiliteit. "De acties die we hebben ontwikkeld zijn laagdrempelig en kosteloos", zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V). "Zo bezorgen we een gratis boom aan iedere Perenaar die dat wil." Heb je zelf geen plaats beschikbaar? Dan kan je een boom doneren aan iemand anders of aan de stad. Als je regenwater wil hergebruiken kan je een gratis regenton bestellen.