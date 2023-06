Nederlands en Belgisch koningspaar bezoeken Imec in Leuven

De Nederlandse en Belgische koningsparen gingen tijdens de laatste dag van het staatsbezoek aan België op bezoek bij Imec in Leuven. Daar kregen ze uitleg over het bedrijf en de chiptechnologie. De Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima willen in de toekomst meer samenwerking tussen de Nederlandse en de Belgische chiptechnologiebedrijven.