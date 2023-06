Nieuw terrasplein onder Sint-Romboutstoren in Mechelen ingehuldigd: "Meer ruimte voor horeca en meer groen"

Het is een van de horeca-uitbaters zelf die het idee introduceerde om het plein aantrekkelijker te maken. "Sinds 2015 heb ik mijn horecazaak hier en heb ik meteen de vraag gesteld of het plein aantrekkelijker kon gemaakt worden", zegt Zahia Belkhiri van Zahia's Cuisine.

"De stad vond het een goed idee, maar die plannen waren een beetje stilgevallen. Later ben ik op het kabinet geweest en heb ik gezegd dat het een verloren plaats is, waar we veel meer uit kunnen halen. Zo is de bal aan het rollen gegaan. Nu is de terraszone veel groter en aantrekkelijker dan vroeger. Toen ik gisteravond passeerde, zaten de terrassen vol en leek het één geheel. Dit is het resultaat waar ik jarenlang van droomde. We zijn erin geslaagd om de plaats te laten herleven", aldus Zahia. De horecazaken die op het plein een terras hebben zijn Funky Jungle, fast2go, Barramundo, Los bandidos, Tangthai, Zahia's Cuisine en De Bovenstad.